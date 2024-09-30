сегодня в 10:37

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах с 30 сентября по 2 октября

На территории гослесфонда Московской области 29 сентября произошел один пожар. В Егорьевском филиале ГКУ МО «Мособллес» — в Радовицком участковом лесничестве в 2 км от деревни Алферово территория СНТ Алферовское г. о. Егорьевск. При тушении возгораний было задействовано 38 единиц техники и 80 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день выявления, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

30 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Луховицком лесничестве — III класс, в Ступинском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

1 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Луховицком лесничестве — III класс, в Ступинском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

2 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс, в Ступинском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет 14-19 градусов, ночью — 9-10 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.