Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах с 29 сентября по 1 октября

На территории гослесфонда Московской области 28 сентября произошли три пожара. На большей части территории Московской области наблюдается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Ступинском лесничестве — III класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

30 сентября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Ногинском, Подольском и Шатурском лесничествах — II класс, в Луховицком и Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

1 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском и Клинском лесничествах — I класс, в Луховицком и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от 14 до 17 градусов, ночью — 8-16 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, в воскресенье — дожди, далее — без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.