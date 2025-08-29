сегодня в 08:58

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 29–31 августа

28 августа на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

29 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

30 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

31 августа на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 18-29 градусов, ночью — плюс 10-18 градусов. Синоптики обещают переменную облачность с существенными прояснениями, возможны локальные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.