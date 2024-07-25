Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 25–26 июля

В четверг на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

26 и 27 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-25 градусов, ночью — 15-17 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.