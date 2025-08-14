сегодня в 08:27

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 14-16 августа

13 августа на территории лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

14 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Подольском, Талдомском и Шатурском лесничествах – I класс пожарной опасности.

15 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах – I класс пожарной опасности.

16 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве – III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет – плюс 17-23 градусов, ночью – плюс 11-14 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.