Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 12–14 июля

11 июля на территории гослесфонда Подмосковья произошел один пожар: в Ступинском участковом лесничестве (филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес») в 4 км от поселка Белопесоцкий на площади 0,23 га. Пожар был потушен в день выявления. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

12 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

13 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

14 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 25-29 градусов, ночью — 17-18 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, в субботу и воскресенье возможны кратковременные мозаичные ливни.

В старину 12 июля отмечали Петров день. Сеяли редьку и приметили, что полотенце, подаренное в этот день — сильный оберег для дома и семьи.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.