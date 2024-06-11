Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 11–13 июня

10 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. 11 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс, в Виноградовском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

11 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс, в Виноградовском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

12 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Орехово-Зуевском лесничествах — II класс, в Луховицком лесничестве — III класс пожарной опасности.

13 июня на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от 17 до 24 градусов, ночью — 16-17 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, вероятны дожди, возможно сильные.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.