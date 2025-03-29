Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке на 29–31 марта

28 марта на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. 29 марта на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Ногинском лесничестве — III класс, в Бородинском, Виноградовском, Егорьевском, Клинском, Луховицком, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.

30 марта на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

31 марта на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Истринском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 10-12 градусов, ночью — плюс 4-7 градусов. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.