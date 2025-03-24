Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке на 24–26 марта

В понедельник по всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

25 марта по большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — III класс.

26 марта по большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком и Ступинском лесничествах — I класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 7-9 градусов, ночью — ноль — плюс 3 градусов. Синоптики обещают преимущественно облачную погоду, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Он добавил, что необходимо подготовиться к этому.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.