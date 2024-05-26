Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановка в лесах на 26–28 мая

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановка в лесах на 26–28 мая, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

25 мая на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар: на площади 0.05 га в Звенигородском сельском участковом лесничестве (Звенигородский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 4 км от деревни Костино Рузского г. о. При тушении возгорания были задействованы 3 единицы техники и 9 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день выявления.

26 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.

27 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.

28 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 23-25 градусов, а ночью — 11-14 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, сегодня возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.