Жителям Подмосковья рассказали о графике работы госветклиник в праздники

Государственные бюджетные учреждения ветеринарии Московской области в период майских праздников будут вести прием в штатном режиме, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Графики работы учреждений размещены на официальных сайтах Территориальных ветеринарных управлений. Узнать график работы и адрес ближайшей госветклиники можно в круглосутом режиме по телефону единого контактного центра в сфере ветеринарии 8 (495) 668-01-22, где в апреле этого года был запущен в работу электронный помощник «Вита». В праздничные дни также с 9:00 до 21:00 на линии будут работать операторы.

В ведомстве отметили, что на первую половину мая запланированы выездные вакцинации животных. Посмотреть ближайшие мероприятия в деревнях, селах и СНТ можно перейдя по ссылке, график работы мобильных офисов в парках указан здесь. Зарегистрировать, привить и чипировать животное можно прямо на прогулке – главное взять с собой ветеринарные документы питомца и паспорт владельца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.