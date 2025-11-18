Жителям Подмосковья рассказали о готовности парков к зиме

В Подмосковье рассказали о подготовке парков к зимнему сезону. Об этом сообщают пресс-службы министерств благоустройства, культуры и туризма и физической культуры и спорта.

«В настоящее время мы активно готовимся к зимнему сезону. В это время парки становятся главными точками притяжения жителей и гостей региона. Для комфортного времяпрепровождения будет предусмотрена сезонная инфраструктура: 45 катков, 62 лыжных трассы и 42 тюбинговых горок, а также прокаты спортивного инвентаря. Мы планируем обширную программу мероприятий, включающую праздничные, культурно-массовые и спортивные активности», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

С января по ноябрь подмосковные парки посетило 76 млн человек, что на 3 млн больше чем за аналогичный период прошлого года. Этот прирост стал возможен, в том числе, благодаря губернаторской программе «Парки в лесу» В этом году проходит благоустройство 25 парков и лесопарков в сумме. Среди них — Пироговский лесопарк в Мытищах, Банный лес в округе Пушкинский, парк 50-летия Октября в Коломне и другие.

В парках региона прошел завершающий этап мониторинга готовности к зимнему сезону 2025-2026. В рамках данного мероприятия проводилась оценка состояния уборочной техники, инвентаря и готовности персонала к зимним условиям. В выездных проверках приняли участие представители администраций городских округов, дирекций парков и трех министерств. Работники министерств и кураторы МосОблПарка совершили выезды в парки 51 городского округа, оценили уровень их готовности и проконсультировали коллег перед началом сезона.

С ростом числа посетителей увеличивается спрос на развитие сервисов и услуг. Всего в парках работает 309 точек питания. Зимой в парках функционируют 114 кафе и ресторанов, 8 из которых новые. , 54 ярмарки, а также 141 фуд-трак и киоск. Например, в Истринском лесопарке «Соколка» открыт ресторан «Соколка», в Вишняковском лесопарке в Балашихе работает кафе «Рупор», а в городском парке культуры в Пушкинском — ресторан «Ботаника».

«В регионе запланировано более 700 спортивных и порядка 100 культурных мероприятий. Наша задача обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей региона, учитывая сезонные особенности. Среди важных событий — традиционное «Открытие зимнего сезона» 1 декабря, когда начинают работу все основные локации, запускаются катки и другие объекты активного зимнего отдыха», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Одним из самых ярких зимних событий в парках остаются ледовые спектакли от звезд российского фигурного катания, которые посещают десятки тысяч зрителей. В этом сезоне впервые пройдет не просто показ от лучших фигуристов страны, а первый фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед», в котором сможет принять участие любой житель Подмосковья, пройти предварительный отбор и выступить в гала-представлении Ильи Авербуха.

Всего пройдет 10 мероприятий, девять из которых будут отборочным этапом, и каждое из которых завершится уникальным представлением «Зимний Код Подмосковья» от лучших фигуристов страны.

Резиденции Деда Мороза, праздничные новогодние ели, зоны теплого очага, сцены и другие локации тщательно готовятся к приему гостей, а их количество с каждым годом увеличивается, отвечая на запросы посетителей. Это главные места проведения зимних мероприятий — и они должны быть готовы к приему гостей к началу сезона.

Так, запланировано открытие 58 резиденций Деда Мороза, 114 почт Деда Мороза, 145 новогодних елей, 112 сцен и 74 зон теплого очага.

Этой зимой пройдут матчи легенд с жителями, а также мастер-классы со звездами спорта — фигурного катания и хоккея. Кроме того, в декабре состоятся Манжосовская лыжная гонка и Лыжный фестиваль А. Панжинского, в январе — Кубок Легкова, а в феврале — Лыжня России, «Лыжня в Лавру» и Хоккей на озере.

1 декабря в Московской области стартует зимний сезон. В этом году жители и гости региона смогут воспользоваться 45 сезонными катками с искусственным льдом, среди которых 5 новые. Для катков установлены общие требования, которые включают наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничную иллюминацию, а также качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники. При необходимости, посетители смогут воспользоваться теплыми раздевалками, что добавит удобства в зимние морозы. Для того, чтобы согреться, также будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания.

С 1 декабря на 45 катках с искусственным льдом можно будет бронировать сеансы онлайн: на платформе «Спорт Подмосковья», в приложении «Добродел». Также на портале размещен календарь всех парковых мероприятий. Чтобы забронировать сеанс, пользователям потребуется выполнить несколько простых шагов: запустить приложение, выбрать в главном меню раздел «Катки», где представлена информация о доступных локациях и перейти на страницу нужного катка. Здесь можно будет ознакомиться с актуальным расписанием сеансов и доступными временными интервалами для катания. В завершение, для бронирования времени достаточно нажать на кнопку «БРОНИРОВАТЬ» и выбрать подходящий сеанс, что обеспечит удобный доступ к зимним развлечениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.