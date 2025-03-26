Жителям Подмосковья рассказали о госрегистрации некоммерческих организаций

Министерство юстиции РФ сообщило управлению Минюста России по Московской области о тонкостях государственной регистрации некоммерческих организаций и о порядке представления документов в территориальные органы Минюста России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документы предоставляются при создании, реорганизации, ликвидации некоммерческих организаций, внесении в их учредительные документы изменений, при внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений (изменений в сведения) о некоммерческих организациях.

Заявителями при государственной регистрации некоммерческой организации являются:

руководитель постоянно действующего руководящего (исполнительного) органа регистрируемой некоммерческой организации или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от ее имени;

учредитель (учредители) некоммерческой организации при ее создании;

руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемой некоммерческой организации;

конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации некоммерческой организации;

иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного самоуправления.

Заявителем при госрегистрации политической партии, регионального отделения политической партии является уполномоченное лицо политической партии либо иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной уполномоченным лицом политической партии.

Куда обратиться

В территориальные органы Минюста России в отношении:

межрегиональных, региональных и местных общественных объединений;

региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий;

местных религиозных организаций;

централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные организации на территории одного субъекта Российской Федерации; религиозных организаций (в том числе учреждений), образованных указанными централизованными религиозными организациями;

иных некоммерческих организаций, на которые распространяется специальный порядок государственной регистрации некоммерческих организаций.

Порядок получения государственной услуги

Получение услуги возможно в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.

Заявители имеют право направить документы почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения, представить документы лично или направить в форме электронных документов с использованием сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Перечень необходимых документов

Для регистрации при создании

заявление, подписанное уполномоченным лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;

учредительные документы некоммерческой организации;

решение о создании некоммерческой организации и об утверждении

ее учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов;

сведения об учредителях (указываются в соответствующем приложении к заявлению);

документ об уплате государственной пошлины;

сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с

некоммерческой организацией (указываются в соответствующей графе заявления);

при использовании в наименовании некоммерческой организации личного имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования

документы, подтверждающие правомочия на их использование;

выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус учредителя — иностранного лица;

копии учредительных документов, свидетельства о регистрации или иных правоустанавливающих документов иностранной неправительственной некоммерческой организации (для отделения иностранной неправительственной некоммерческой организации).

заявление о включении некоммерческой организации в предусмотренный пунктом 10 статьи 131 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, — для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Для регистрации ликвидации:

заявление о государственной регистрации ликвидации;

ликвидационный баланс;

документ об уплате государственной пошлины;

документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведений в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». Указанный документ представляется по межведомственному запросу Минюста России или его территориального органа соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда РФ в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены правительством РФ.

при ликвидации юридического лица в случае применения процедуры банкротства представляется определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы:

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;

решение о внесении изменений в учредительные документы;

учредительные документы некоммерческой организации в новой редакции;

документ об уплате государственной пошлины.

Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения, не связанные с внесением изменений в учредительные документы некоммерческой организации:

заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о некоммерческой организации, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

решение (протокол, выписка из протокола) руководящего органа некоммерческой организации, подтверждающее в установленных законодательством Российской Федерации случаях сведения о некоммерческой организации, подлежащие изменению в едином государственном реестре юридических лиц.

в случае внесения изменений в сведения об отделении (организации) общественного объединения в связи с изменениями, внесенными в устав общественного объединения, на основании которого данное отделение (организация) действует, представляется также устав общественного объединения, заверенный его центральным руководящим органом в двух экземплярах.

При включении в наименование некоммерческой организации официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, на государственную регистрацию представляется заверенная уполномоченным лицом некоммерческой организации копия соответствующего разрешения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Требования к оформлению документов:

Все документы на государственную регистрацию представляются на русском языке. Документы иностранных организаций представляются на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства с переводом на русский язык и должны быть удостоверены.

Все документы, кроме документов, представляемых в электронной форме, и учредительных документов некоммерческой организации, представляются на государственную регистрацию в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником.

Учредительные документы некоммерческой организации представляются в трех подлинных экземплярах, за исключением документов, представляемых в электронной форме. Два экземпляра учредительных документов, представляемых на государственную регистрацию, должны быть прошиты и заверены подписью заявителя или нотариуса. Листы всех экземпляров учредительных документов, представляемых на государственную регистрацию, должны быть пронумерованы. Документы, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью заявителя на обороте последнего листа на месте прошивки.

Протокол (выписка из протокола) учредительного съезда (конференции) или общего собрания, заседания высшего органа управления (высшего руководящего органа) организации, содержащий решение о создании некоммерческой организации, об утверждении ее учредительных документов и об избрании (назначении) органов (о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов), должен содержать: дату и место проведения учредительного съезда (конференции), общего собрания, заседания; список учредителей — участников учредительного съезда (конференции), общего собрания, заседания; сведения о количественном и персональном составе (фамилия, имя, отчество) рабочих органов (президиума, секретариата и иных); существо принятых решений и результаты голосования по ним; сведения (фамилия, имя, отчество) об избранных (назначенных) членах руководящих и контрольно-ревизионных органов; фамилию, инициалы и личную подпись председателя и секретаря съезда (конференции), общего собрания, заседания, ответственных за составление протокола.

Протокол (выписка из протокола) заседания высшего, иного уполномоченного органа управления некоммерческой организации, содержащий решение о внесении изменений в учредительные документ и (или) об изменении иных сведений, подлежащих внесению в единый государственный реестр юридических лиц, помимо вышеуказанных сведений, должен содержать: в случае проведения заседания в форме съезда (конференции) — сведения об утверждении нормы представительства делегатов, о количестве избранных и фактически присутствующих на заседании делегатов, о соблюдении положений устава некоммерческой организации в части определения правомочности (кворума) заседания высшего или иного уполномоченного органа управления; в случае проведения заседания в форме общего собрания (заседания) — сведения об общем количестве членов (участников, учредителей) высшего или иного уполномоченного органа управления некоммерческой организацией на дату проведения заседания и о количестве фактически присутствующих на заседании членов (участников, учредителей), о соблюдении положений устава некоммерческой организации в части определения правомочности (кворума) заседания высшего или иного уполномоченного органа управления.

Платежное поручение или иной документ об уплате в соответствующий бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию некоммерческой организации представляется в подлиннике.

Сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией, указываются в заявлении, подписанном уполномоченным лицом. Подтверждение заявителем указанных сведений иными документами не требуется.

За государственную регистрацию взимается государственная пошлина

для политической партии, а также каждого регионального отделения политической партии — 3 500 рублей;

для общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями, — 1 400 рублей;

для иных некоммерческих организаций 4 000 рублей;

за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также за государственную регистрацию ликвидации юридического лица, за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения процедуры банкротства, — 20% размера государственной пошлины, установленного для государственной регистрации соответствующего юридического лица;

за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями — 100 рублей.

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения, не связанные с внесением изменений в учредительные документы некоммерческой организации, осуществляется бесплатно.

Государственная пошлина не уплачивается в случаях направления документов, необходимых для государственной регистрации, в электронном виде за: государственную регистрацию при создании некоммерческой организации, за исключением государственной регистрации политических партий и региональных отделений политических партий, государственной регистрации общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями;

государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации, а также за государственную регистрацию ликвидации некоммерческой организации, за исключением случаев, когда ликвидация некоммерческой организации производится в порядке применения процедуры банкротства.

Результаты оказания государственной услуги

Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:

государственная регистрация некоммерческой организации (принятие решения о государственной регистрации; направление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, документов в соответствующий регистрирующий орган для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц; получение документов из регистрирующего органа; внесение сведений о некоммерческой организации в ведомственный реестр; формирование и выдача документов заявителю);

прекращение исполнения государственной услуги по инициативе заявителя.

Основания для отказа в государственной регистрации

Общественного объединения:

устав и иные представленные для государственной регистрации документы общественного объединения противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации;

необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные Федеральным законом «Об общественных объединениях», представлены не полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо представлены в ненадлежащий орган;

выступившее в качестве учредителя лицо не может быть учредителем в соответствии с частью третьей статьи 19 Федерального закона «Об общественных объединениях»;

ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием осуществляет свою деятельность в пределах той же территории;

представленных на государственную регистрацию учредительных документах содержится недостоверная информация;

наименование общественного объединения оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан.

Регионального отделения политической партии:

не представлены документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» для его государственной регистрации;

информация, содержащаяся в представленных для его государственной регистрации документах, не соответствует требованиям Федерального закона «О политических партиях»;

не устранены основания, вызвавшие приостановление государственной регистрации регионального отделения политической партии.

Религиозной организации:

цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству РФ;

создаваемая организация не признана в качестве религиозной;

устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации или содержащиеся в них сведения недостоверны;

в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрирована организация с тем же наименованием учредитель (учредители) неправомочен.

Основания оставления заявления о государственной регистрации религиозной организации без рассмотрения:

непредставление для государственной регистрации религиозной организации документов, предусмотренных пунктами 5 — 7 статьи 11 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Иной некоммерческой организации: