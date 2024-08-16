Жителям Подмосковья рассказали, куда сдать старые книги и макулатуру в регионе

Сегодня в Московской области работает уже более 60 площадок экопроекта «Мегабак». До конца года численность пунктов планируется увеличить до 100. В планах распространить практику вознаграждений за сдачу вторсырья на большее количество площадок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

За вознаграждение в некоторых пунктах, к примеру, можно сдать макулатуру. Сумма будет зависеть от веса.

Также на «Мегабаке» есть пункты обмена книгами: можно принести ненужную литературу и оставить ее на специальной полке, а взамен взять другие книги.

Куда сдавать отходы можно узнать, посмотрев адреса площадок «Мегабак» на интерактивной карте.

Здесь же на сайте можно ознакомиться с правилами сортировки бытовых отходов и уточнить интересующую информацию по форме обратной связи.

А еще здесь можно заказать вывоз крупногабаритного мусора прямо из дома через сервис «Экотакси. Мегабак едет к Вам».

Проект «Мегабак» реализуется в регионе с 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его цель — улучшение экологической обстановки и предотвращение накопления мусора на придомовых территориях.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.