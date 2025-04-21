Жителям Подмосковья рассказали, куда обращаться в случае смерти домашнего животного

За годы совместной жизни с владельцами кошки, собаки и другие любимцы становятся членами их семей, но живут они, к сожалению, гораздо меньше людей — рано или поздно встает вопрос об их правильном захоронении. Необходимо отвезти животное в ветеринарную клинику, предварительно связавшись и уточнив возможность услуги утилизации. Специалист подтвердит факт смерти, при необходимости проведет патологоанатомическое вскрытие для выяснения причины гибели. Происшествие может быть связано с инфекциями, поэтому визит к врачу поможет спасти жизнь другим питомцам и легально утилизировать тело погибшего животного, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что после смерти питомца владелец обязан снять его с учета. Эта процедура осуществляется в государственной ветеринарной клинике или через портал региональных госуслуг. К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий факт гибели. Для этого владелец должен обратиться в ближайшую ветклинику, где специалисты оформят выписку из истории болезни с указанием причины смерти и подтвердят факт передачи животного для кремации. Большинство частных или государственных ветеринарных учреждений имеют заключенные договоры с организациями, которые специализируются на кремации.

Согласно приказу Минсельхоза РФ от 11.11.2024 № 677, вступившего в силу 01.03.2025 взамен приказа от 26.10.2020 № 626, запрещается захоронение трупов животных в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. Такая норма направлена на исключение попадания в почву особо опасных и высоко контагиозных болезней. Умершее животное должно быть кремировано.

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона РФ № 498 «Об ответственном обращении с животным», владелец обязан нести ответственность за содержание и после его смерти действовать согласно правилам. В Подмосковье проведение процедуры регистрации и чипирования питомцев при жизни позволяет актуализировать сведения о животных и их хозяевах.

Владелец вправе выбрать общую процедуру для животного или индивидуальную с передачей праха на руки. Узнать адрес ближайшей государственной ветеринарной клиники можно по номеру +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.