Жителям Подмосковья рассказали, как животные в регионе готовятся к холодам

Октябрь — важный месяц для обитателей лесов и полей, когда природный мир активно готовится к предстоящей зиме. Специалисты рассказывают, что животные используют разнообразные стратегии для выживания в суровый период: от глубокой спячки до адаптации. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Одни виды предпочитают пережидать неблагоприятные условия в состоянии анабиоза. В октябре в спячку уходят пресмыкающиеся и земноводные, позже к ним присоединяются некоторые млекопитающие, такие как ежи и летучие мыши.

В то же время многие лесные жители встречают зиму, адаптировавшись к ее холодам или подготовив запасы. К ним относятся белки, зайцы (беляк и русак), лисы, бобры и ондатры. Стратегия выживания разнообразна: например, лисы обзаводятся густым подшерстком, а зайцы сменяют цвет своего покрова, приобретая камуфляж на фоне снежного ландшафта.

Настоящими стратегами оказываются белки, бобры и ондатры, которые создают собственные тайники с провизией. Их осенние хлопоты — это не просто сбор пищи, а целенаправленное создание сети «складов», которые станут источником пропитания в период холодов.

Не менее находчивы и перелетные птицы, выбирающие тактику выживания не в противостоянии зиме, а переждав ее в регионах с мягким климатом, где достаточно пищи.

«То, что мы наблюдаем в октябре в лесах и полях, — это не просто инстинктивное поведение. Это сложный комплекс адаптационных мер, где у каждого вида своя роль и своя стратегия выживания. От того, насколько успешно животные подготовятся к зиме сейчас, зависит их выживание в следующем сезоне», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.