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Жителям Подмосковья рассказали, как защититься от мошенников

Жителям Московской области рассказали о самых распространенных видах мошенничества и способах защиты от них. Недооценивать мошенников не стоит — их методы становятся все более сложными.

Как защититься от мошенничества с почтовыми извещениями

Мошенники оставляют в почтовом ящике сообщения о якобы недоставленной посылке — заказ внутри оценен в крупную сумму и, чтобы его забрать, нужно срочно позвонить по указанному номеру.

Будьте осторожны — не перезванивайте по указанному номеру и не доверяйте неожиданным уведомлениям о посылках, особенно, если вы ничего не заказывали.

Не общайтесь по телефону с незнакомцами. Сотрудники правоохранительных органов приглашают людей в свой кабинет по повестке, а не по телефону и не просят перевести средства на «безопасные» и «резервные» счета.

Как защититься, если звонят из «службы безопасности банка» или от «представителей государственных органов»

не отвечайте на звонки с неизвестных вам номеров;

не совершайте никаких действий и банковских операций по инструкциям звонящих;

при опасении за сохранность денег свяжитесь со своим банком или обратитесь лично в офис.

Как защититься от «поручений руководителя»

Мошенники могут взломать аккаунты пользователя и отправить сообщения его подчинённым как поручения от его руководителя.

Чтобы защититься от этого вида мошенничества, необходимо:

не торопиться и не принимать спонтанных решений;

использовать критическое мышление и поставить под сомнение ситуацию;

обратиться к руководителю лично или созвониться с ним по телефону;

обсудить информацию с друзьями и родственниками, в чьем мнении вы точно можете быть уверены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.