Жителям Подмосковья рассказали, как защитить ребенка от употребления наркотиков

В сезон длинных летних каникул контроль родителей и учителей за детьми ослабевает. У подростков может появиться ложное убеждение, что экзамены позади, наступил заслуженный отдых, и теперь можно все. ГУРБ Московской области рекомендует соблюдать несколько правил, которые могут защитить ребенка от употребления наркотиков, об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Главная задача взрослых — оберегать своих детей от знакомства с алкоголем и тем более — с наркотиками. Никто не застрахован от рисков на 100%, поэтому необходимо принимать профилактические меры.

1. Никакие рекомендации не имеют веса без любви. Безусловная любовь к своему ребенку — это основа взаимопонимания. На наличие любви ни в коем случае не должны влиять оценки или поведение

2. Лично показывайте ребенку положительный пример: не курите и не употребляйте алкоголь, занимайтесь физической активностью, занимайте свободное время интересными культурными мероприятиями и предлагайте ребенку совместное времяпровождение

3. Общайтесь друг с другом на интересные темы, делитесь смешными историями, поощряйте инициативы своего ребенка и поддерживайте увлечения. Не стоит осуждать и обесценивать идеи или мнения подростка;

4. Познакомьтесь с друзьями своего ребенка. От того, в каком окружении он находится, может зависеть его поведение, мысли и отношение к жизни.

Помимо употребления наркотиков, особую опасность также представляет работа закладчиком. В сезон летних каникул преступники могут предлагать «высокооплачиваемую подработку» ничего не осознающим подросткам с желанием заработать «легких денег».

Распространение наркотиков — это уголовное преступление, наказание за которое распространяется в том числе и на несовершеннолетних. Срок может варьироваться от 8 до 20 лет. При этом, закон предусматривает наказание не только детям, но и взрослым, которые вовлекают подростков в преступную деятельность.

Обратиться за помощью при возникновении любой сложной жизненной ситуации можно позвонив по телефону доверия: 8 (800) 2000-122. Более подробную информацию можно получить на сайте telefon-doveria.ru.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.