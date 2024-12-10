Жителям Подмосковья рассказали, как защитить обувь от воздействия реагентов

В зимний период коммунальные службы используют реагенты, которые уменьшают скользкость дорожного покрытия. Однако эти реагенты могут негативно сказаться на состоянии обуви, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В регионе в основном используется техническая соль — хлористый натрий, являющийся эффективным и доступным противогололедным материалом. Однако этот реагент может негативно сказаться на состоянии обуви. Чтобы защитить ее, необходимо следовать нескольким советам:

Использовать защитные спреи

При выборе защиты важно учитывать, из какого материала изготавливается обувь: кожа, замша, нубук. Существуют специальные водоотталкивающие средства, которые образуют защитный слой на поверхности обуви. За 30-60 минут до выхода на улицу желательно обработать обувь.

Регулярно чистить обувь

Удалять грязь и реагенты сразу после прогулки. Для кожаной обуви используйте мягкую влажную тряпку, а для замшевой — специальную щетку или резиновую губку для замши.

Сушка

После мытья обувь нужно сушить при комнатной температуре. Ставить ее на батарею нельзя, так как она может потерять форму, пересохнуть, покрыться микротрещинами и утратить свои свойства из-за агрессивного воздействия тепла.

Хранить обувь правильно

Держать обувь необходимо в сухом и проветриваемом месте. Избегать хранения в помещениях с повышенной влажностью.

Вовремя удалять белые разводы

Если на обуви образовались белые разводы, их можно удалить с помощью специального очистителя. Это средство следует наносить на участки, где присутствует соль. В случае, если от соли образовались выпуклости, очиститель нужно нанести на салфетку или ватный диск и аккуратно приложить к поврежденным местам. Очиститель поможет вытянуть соль на поверхность обуви, после чего ее будет легко убрать щеткой или салфеткой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.