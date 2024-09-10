Жителям Подмосковья рассказали, как защищают торфяники от пожаров в период засухи

В Подмосковье продолжаются активные меры по предотвращению лесоторфяных пожаров. Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» ежедневно контролируют состояние гидросооружений и торфяных массивов, чтобы минимизировать риски возгораний в условиях засушливой погоды. Система обводнения торфоместорождений успешно справляется с задачей поддержания необходимого уровня грунтовых вод и влажности торфа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Основной проблемой, по мнению специалистов, остается человеческий фактор, что подтверждается постоянным притоком отдыхающих в лесные массивы Московской области. Люди часто пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности, что создает дополнительную угрозу.

Заместитель директора ГКУ МО «МОС АВС» Александр Борисов отметил, что наиболее сложными месяцами с точки зрения пожароопасности остаются август и сентябрь, когда уровень грунтовых вод значительно снижается. До начала осенних дождей, по причине падения уровня грунтовых вод водные запасы на торфяниках находятся на минимальных отметках, что делает торф крайне уязвимым к возгораниям.

«Основная цель работы наших специалистов — это предотвращение возгораний на торфоместорождениях. Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить безопасность в пожароопасный период, и благодаря гидротехническим сооружениям нам удается контролировать уровень грунтовых вод, предотвращая масштабные пожары. Но ключевым фактором остается соблюдение правил пожарной безопасности самими жителями области», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В Московской области учтено 1090 месторождений торфа общей площадью более 150 тыс. гектаров. Правительственная программа «Экология Подмосковья», начатая в 2011 году, позволила разработать и построить 76 комплексов гидротехнических сооружений, охватывающих около 73 тысяч гектаров торфоместорождений — это 48% всех учтенных территорий. Эксплуатацию данных объектов осуществляет ГКУ МО «МОС АВС». Работа по поддержанию системы обводнения продолжается круглогодично.

Комплексы гидротехнических сооружений обеспечивают постоянное наполнение мелиоративных каналов и накопительных водоемов, что способствует поддержанию безопасного уровня влажности торфа и предотвращению его возгорания. На территории комплексов обводнения расположено 87 накопительных водоемов и сеть каналов протяженностью свыше 970 км. Общий проектный объем воды составляет около 11 млн. куб. метров.

Мониторинг состояния обводненных территорий проводится с использованием современных технологий и мобильных приложений, позволяющих оперативно передавать информацию в центр управления регионом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.