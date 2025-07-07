Жителям Подмосковья рассказали, как записать ребенка в желаемую школу

На портале госуслуг Московской области начался второй этап приема заявлений в школу не по прописке. В первую волну приема заявлений в первый класс электронной услугой воспользовались более 45 тыс. раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

С 6 июля по 5 сентября можно записать ребенка в желаемую школу, даже если нет прописки на закрепленной за ней территории. Главное условие — наличие свободных мест.

Для этого необходимо выбрать удобный способ подачи заявления. На региональном портале услуга «Запись в школу» доступна в разделе «Образование» — «Образование детям». Также записать ребенка в школу можно в мобильном приложении «Добродел». Услуга «Запись в первый класс» находится на главной странице. Нужно только заполнить онлайн-заявление, приложить документы и отправить заявку.

Оригиналы документов в школу нести не нужно, их проверят удаленно. Решение о зачислении поступит в личный кабинет.

Кроме того, узнать статус своего заявления поможет сервис «Проверка очереди в первый класс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.