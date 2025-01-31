Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать товар с экологичной упаковкой

Маркировка указывает на то, что продукция или ее упаковка безопасны и пригодны для вторичной переработки. Экозначки также напоминают об условиях утилизации тары и помогают пользоваться системой «Два бака», принятой на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Разбираемся в общепринятых обозначениях.

«Листок жизни» — знак обозначает, что продукция прошла добровольную сертификацию в некоммерческой организации «Экологический союз». Единственная российская экомаркировка, признанная мировым сообществом.

«Петля Мёбиуса» — треугольник из трех стрелок означает, что изделие пригодно для переработки, а также частично или полностью сделано из переработанного сырья.

Знак «Человечек с урной» указывает на то, что упаковка продукта может быть утилизирована наряду с бытовыми отходами.

Знак«Особая утилизация» размещают на электронике, батарейках и других элементах питания. Выбрасывать их в мусорный контейнер нельзя. Такие отходы нужно сдавать на утилизацию как опасные.

«Свободно от хлора» — знак, утвержденный организацией «Гринпис России», сообщает, что при производстве, переработке или обработке продукта не применялись хлорсодержащие соединения.

Зелёная капля с пиктограммой «d2w» — маркировка оксоразлагаемого пластика, ее ставят на упаковку или другие изделия из пластика, в состав которых добавили специальные присадки, обеспечивающие быстрый распад пластика на микрочастицы. Этот пластик в отличие от биоразлагаемого не поддается переработке.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.