Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины

На прилавках подмосковных магазинов, ярмарках и рынках представлен широкий выбор одного из главного из зимних лакомств — спелых мандаринов, сезон которых в теплых странах выпадает на это время. Входящий в состав витамин C активизирует иммунные клетки и помогает организму бороться с вирусами и инфекциями, а аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье костей, волос и ногтей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мандарины должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без черных или светлых пятен. Если мандарин легко проминается пальцем, то это говорит о порчи плода — в таком случае от покупки стоит отказаться. Листочки на мандаринах не являются показателем качества — выбирать нужно по сорту, вкус которого нравится больше всего.

В ноябре жители Подмосковья в среднем покупали 773 кг фруктов в день ­– яблок, апельсинов, мандаринов, киви и других. За месяц в региональных магазинах было реализовано 23 тонны данного вида товара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.