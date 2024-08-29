Жителям Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с лосем

С конца августа до начала октября у лосей начался период гона. В это время поведение животных меняется: они нередко выходят в жилые районы, парки и скверы, выбегают на дороги, при этом сохатые могут проявлять агрессию. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Для Подмосковья это особенно актуально, учитывая довольно большую популяцию лосей в регионе. По последним данным, их численность превышает 14 тыс. особей, причем встретиться они могут практически в любом округе. Поэтому в период гона следует принять меры предосторожности», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Одним из факторов раздражения для лосей может стать лай собак, поэтому, выгуливая домашних питомцев, следует держать их на поводке. Во время гона водителям нужно быть особенно острожными, снижать скорость в темное время суток, а также на участках со знаком «Дикие животные».

В это время самцы лосей могут вступать в бой за самку, что нередко приводит к травмированию одного и соперников. Приближаться к раненому лосю нельзя. Следует сообщить об этом в единую справочную службу 112, и специалисты примут меры для спасения животного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.