Жителям Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с лосем

Общество

Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области

Территория Московской области — уникальный природный ареал, где обитает один из самых величественных представителей фауны — лось (Alces alces). Это животное относится к охотничьим ресурсам согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и играет важную роль в экосистеме региона. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В последние годы все чаще лосей можно встретить вблизи населенных пунктов.

Это связано с:

  • сменой кормовых местообитаний;
  • активностью насекомых летом;
  • сезоном гона (периодом размножения).

Лоси, как правило, миролюбивы и избегают конфликтов с людьми. Однако важно соблюдать простые правила:

  • не приближайтесь к животному;
  • не фотографируйте со вспышкой;
  • избегайте громких звуков и движений;
  • если лось на пути — спокойно отойдите в сторону и дайте ему возможность пройти
  • соблюдайте скоростной режим — будьте внимательнее на дорогах.

Внимательное отношение к животным — залог гармонии человека и природы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.