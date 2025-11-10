Жителям Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с лосем

Территория Московской области — уникальный природный ареал, где обитает один из самых величественных представителей фауны — лось (Alces alces). Это животное относится к охотничьим ресурсам согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и играет важную роль в экосистеме региона. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В последние годы все чаще лосей можно встретить вблизи населенных пунктов.

Это связано с:

сменой кормовых местообитаний;

активностью насекомых летом;

сезоном гона (периодом размножения).

Лоси, как правило, миролюбивы и избегают конфликтов с людьми. Однако важно соблюдать простые правила:

не приближайтесь к животному;

не фотографируйте со вспышкой;

избегайте громких звуков и движений;

если лось на пути — спокойно отойдите в сторону и дайте ему возможность пройти

соблюдайте скоростной режим — будьте внимательнее на дорогах.

Внимательное отношение к животным — залог гармонии человека и природы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.