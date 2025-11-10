Жителям Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с лосем
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Территория Московской области — уникальный природный ареал, где обитает один из самых величественных представителей фауны — лось (Alces alces). Это животное относится к охотничьим ресурсам согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и играет важную роль в экосистеме региона. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
В последние годы все чаще лосей можно встретить вблизи населенных пунктов.
Это связано с:
- сменой кормовых местообитаний;
- активностью насекомых летом;
- сезоном гона (периодом размножения).
Лоси, как правило, миролюбивы и избегают конфликтов с людьми. Однако важно соблюдать простые правила:
- не приближайтесь к животному;
- не фотографируйте со вспышкой;
- избегайте громких звуков и движений;
- если лось на пути — спокойно отойдите в сторону и дайте ему возможность пройти
- соблюдайте скоростной режим — будьте внимательнее на дорогах.
Внимательное отношение к животным — залог гармонии человека и природы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.