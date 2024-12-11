Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:11

Жителям Подмосковья рассказали, как в регионе появляются «Народные тропы»

В Подмосковье программа, известная многим под названием «Пешком» или «Народные тропы», имеет официальное наименование «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций». Всего с начала работы программы жители региона получили более 3,5 тыс. обновленных пешеходных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Жителям разъяснили, какой путь проходит та или иная дорожка, чтобы в конечном итоге стать «Народной тропой».

В первую очередь, администрации городских округов формируют перечень адресов из наиболее востребованных пешеходных маршрутов исходя из:

личных и письменных обращений жителей в администрацию;

обращений жителей на портал «Добродел»;

результатов выездных обследований сотрудников администраций;

встреч жителей с администрацией;

отдельных поручений по результатам предыдущего года.

После формирования первичного перечня представители муниципалитета выезжают на каждый адрес для оценки возможности включения территории в окончательный адресный перечень будущих троп.

Что оценивается в ходе выезда ОМСУ?

ширина;

возможность обеспечения доступа МГН;

безопасность;

рельеф территории;

необходимость проведения кронирования.

Также проводится инструментальное измерение протяженности будущей пешеходной коммуникации, выполняется фотофиксация территории.

Далее готовится сметная документация для расчета стоимости работ. По итогу администрация формирует общую заявку по всем объектам на включение в программу для направления в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Какие работы по благоустройству проводятся специалистами?

При создании новой тропы:

подготовка участка территории (убирается мешающие производству работ элементы);

снятие верхнего слоя грунта;

выемка и вывоз грунта с территории;

разработка так называемого «корыта» для устройства основания тропы;

установка бордюрных камней;

устройство основания из песка и щебня и прокладка специального материала — геотекстиля;

уплотнение слоев;

обработка битумной эмульсией;

устройство асфальтового покрытия;

повторное уплотнение.

Затем выполняются работы по планировке прилегающей территории, разравнивается грунт и подсыпаются семена газона, вывозится и утилизируется строительный мусор.

При ремонте уже имеющейся тропы первым этапом идет разборка деформированного покрытия и при наличии демонтаж поврежденных бордюрных камней. Далее ремонтные работы идентичны созданию новой пешеходной коммуникации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.