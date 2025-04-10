Жителям Подмосковья рассказали, как узнать информацию об исполнительном производстве

Жители Подмосковья могут получить точную информацию об исполнительных производствах. Для этого нужно зайти на официальный сайт ГУФССП России по Московской области или воспользоваться электронными сервисами ФССП России на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам почтой. Если пользователь подключил себе функцию направления юридически значимых уведомлений в электронной форме, уведомление будет направлено в личный кабинет на портале Госуслуг.

Чтобы проверить наличие задолженности, нужно открыть «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП или на портале Госуслуг. Вам понадобятся только ваше имя, фамилия и дата рождения. Официальные сайты могут подделывать — будьте осторожны. Лучше перепроверить адрес, ведь иногда разница может быть всего в одной букве или символе.

Если у вас есть задолженность, ее можно легко оплатить через портал Госуслуг или на сайте ГУ ФССП. Также вы можете сформировать квитанцию для оплаты в любом банке.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.