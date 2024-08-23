Жителям Подмосковья рассказали, как работают диспетчеры Рузского регоператора

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:03

Именно диспетчерская служба отлично разбирается в тонкостях обращения с отходами, принимает сигналы от жителей, налаживает коммуникацию между подразделениями. Жителям Подмосковья рассказали, как устроен их день. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В зоне самого большого в Подмосковье Рузского кластера находятся 13 городских округов, 12,4 тыс. кв. км территорий, порядка 21 тыс. контейнерных площадок, исторически сложившиеся зоны отдыха по Рублевскому, Можайскому, Минскому и Ново-Рижскому направлениям и режимные спецобъекты РФ.

В кластере трудятся 9 сотрудников — 4 на смене, работа с 8:00 до 20:00, знание специфики каждого округа — залог бесперебойной работы.

Задачи диспетчеров Рузского регионального оператора:

принимают заявки на вывоз мусора, в том числе на устранение несанкционированных навалов;

контролируют вывоз отходов и оперативно корректируют его график при необходимости;

консультируют жителей по всем вопросам, связанным с вывозом ТКО;

взаимодействуют с подрядными организациями и смежными подразделениями — логистами, водителями.

Особая нагрузка ложится на диспетчерскую в летний сезон, когда количество отходов значительно увеличивается.

Коллектив работает с февраля 2019 года и каждый день прикладывает все усилия, чтобы вывоз отходов осуществлялся в срок, а качество услуги по обращению с ТКО возрастало.

Оставить свое обращение регоператору можно в контакт-центре по номеру: 8 (495) 568-00-59 (ежедневно с 8:00 до 20:00) или по адресу электронной почты: info@ruzskyro.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.