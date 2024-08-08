Жителям Подмосковья рассказали, как правильно тушить костер в лесу

После разведения костра на природе обязательно полностью затушите его, засыпав землей или песком, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«Соблюдайте все правила противопожарной безопасности! После разведения костра на природе обязательно полностью затушите его, засыпав землей или песком. Если нет пламени, нет горящих углей и не виден дым, костер еще нельзя считать потушенным, легкий ветерок может снова его разжечь», – сказал Шапкин.

Он добавил, что только когда кострище полностью остынет, можно говорить, что костер потушен. Оставлять горящий костер без присмотра – опасно, и это может привести к возникновению пожара.

«Очень важно вовремя сообщить о пожаре, это не позволит ему распространиться на большие площади. В случае обнаружения возгорания незамедлительно необходимо сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации», – заключил председатель комитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.