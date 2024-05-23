Жителям Подмосковья рассказали, как построить в регионе дом без нарушений

В Подмосковье началась активная фаза строительства частных домов и дачных владений. И здесь важно знать, как построить дом без нарушения закона о земле. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Первое, что нужно сделать — убедиться, что вид разрешенного использования участка допускает возведение дома или хозяйственных построек. Если же земля не обладает необходимым ВРИ, такие постройки на ней будут незаконными, и право собственности зарегистрировать не получится», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Жителям разъяснили нюансы, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать, чтобы избежать нарушений.

На землях с каким ВРИ можно построить дом

Построить жилой дом или вспомогательное хозяйственное сооружение можно на землях с видом разрешенного использования:

для индивидуального жилищного строительства (ИЖС);

ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ);

ведения садоводства.

После строительства дома на таких землях зарегистрировать его можно в качестве жилья по дачной амнистии — в упрощенном порядке. Такой порядок действует до 1 марта 2031 года и не требует разрешения на ввод в эксплуатацию, а также уведомлений о начале и окончании строительства.

Как проверить ВРИ

Проверить вид разрешенного использования участка можно с помощью публичной кадастровой карты. Для этого надо зайти в раздел «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме онлайн», ввести в строку поиска кадастровый номер.

Какие есть ограничения при строительстве дома:

- высота здания не должна превышать 20 м;

- дом не должен состоять из квартир или блок-секций;

- в доме не должно быть более трех надземных этажей;

- само здание не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Полная информация в Приказе Росреестра от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Если у вас земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), то, помимо размещения жилого дома с теми же параметрами, допускается:

производство сельскохозяйственной продукции;

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных;

выращивание сельскохозяйственных культур;- размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.

Вид разрешенного использования «ведение садоводства» предполагает:

осуществление отдыха;

выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;

размещение садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд.

На участке для ведения огородничества, предназначенном для отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, можно разместить только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости, необходимые для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

Участок с видом использования «садоводство» предусматривает только возможность осуществления хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.