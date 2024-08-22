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Жителям Подмосковья рассказали, как подать заявку для дистанционного голосования

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в органы местного самоуправления. 146 тыс. жителей региона уже зарегистрировались на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Подать заявление на участие в ДЭГ на портале «Госуслуги» можно до 23:59 2 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Подать заявку на участие в выборах можно при следующих условиях:

возраст старше 18 лет или достижение совершеннолетия не позднее 8 сентября 2024 года;

адрес регистрации по месту жительства в пределах территории, где проводится дистанционное электронное голосование (ДЭГ);

подтвержденная учетная запись на портале едином портале госуслуг;

совпадение данных, указанных в личном кабинете на госуслугах, с данными, содержащимися в регистре избирателей Центральной избирательной комиссии России.

Узнать больше о выборах-2024 можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.