Жителям Подмосковья рассказали, как ознакомиться с протоколом проведенного ОСС

В соответствии с Жилищным кодексом РФ управляющие организации, правления ТСЖ, и иные структуры управления МКД в течение 5 дней с момента получения подлинников решений и протокола общего собрания собственников (ОСС) обязаны направить их в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Далее документы хранятся в министерстве в течение 3 лет. С начала 2024 года на ответственное хранение в ведомство поступило порядка 6 тыс. протоколов ОСС. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Собственники могут ознакомиться с материалами проведенного ОСС:

на информационном стенде МКД, где решения, принятые на ОСС, а также итоги голосования размещаются не позднее чем через 10 дней после ОСС;

в определенных решением ОСС местах хранения. Например, в офисе управляющей организации, по адресу жительства инициатора собрания, председателя собрания или председателя совета МКД.

в управляющей организации до направления подлинников решений и протокола ОСС в орган государственного жилищного надзора;

в системе ГИС ЖКХ.

Протокол ОСС со всеми обязательными приложениями в виде бюллетеней собственников, реестра собственников помещений в МКД, а также копией текста сообщения о проведении ОСС размещается в закрытой части портала ГИС ЖКХ. Этот способ является наиболее удобным и быстрым. Он позволяет собственникам, не выходя из дома, получить доступ к материалам ОСС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.