Жителям Подмосковья рассказали об организации детского отдыха

Скоро завершится учебный год, поэтому самое время задуматься о летнем лагере для ребенка. Выбрать подходящее место удобно через приложение «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

В разделе «Услуги» нужно выбрать пункт «Детский отдых». Здесь можно найти подробную информацию о лагере, включая описание, предлагаемые занятия для детей, данные о сменах и их стоимости, контактные сведения, отзывы, а также возможность посмотреть похожие лагеря.

Удобный поиск позволяет использовать фильтры по возрасту, городу, датам, цене и тематике. Также есть функция просмотра лагерей на карте.

Чтобы присоединиться к «Доброделу», нужно авторизоваться через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации). Найти подходящий детский лагерь можно в мобильном приложении «Добродел». Скачать его можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.