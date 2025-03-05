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Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя от мошенников

Из-за участившихся случаев интернет-мошенничества и телефонного мошенничества в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони Сам» проводятся обучающие семинары в очном и онлайн формате, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Главным приоритетом проекта является обеспечение граждан и их близких актуальной информацией о возможных схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности и предоставление полезных инструментов противодействия таким ситуациям. Тематики вебинаров затрагивают широкий спектр проблем. Кроме того, слушатели могут задать вопрос экспертам вебинара.

Представителям региональных организаций рекомендуют ознакомиться с видеороликами на следующие темы:

Реальные истории из жизни, четкие инструкции и советы от экспертов о том, как не стать жертвой мошенников в различных сферах жизни собраны в одном месте — на сайте проекта sam.mos.ru.

Об основах личной информационной безопасности можно узнать на информационных ресурсах программы кибергигиены по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.