Жителям Подмосковья рассказали, как не попасться на уловку с договором теплоснабжения

В новой схеме обмана злоумышленники звонят гражданам и предлагают заключить договор теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Мошенники звонят и представляются сотрудником тепловой компании. Они убеждают человека, что нужно срочно переоформить договор, иначе «отопление отключат». Далее для «оформления» просят сказать паспортные данные, адрес, код из СМС и другие персональные сведения.

Так мошенники могут украсть денежные средства или оформить кредит, получить доступ к личному кабинету на Госуслугах и других важных сервисах, использовать полученную информацию для других афер.

Будьте бдительны ко всем подозрительным звонкам и никогда не передавайте посторонним лицам персональные данные, перезвоните в свою управляющую компанию по официальному номеру для уточнения любой сомнительной информации.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.