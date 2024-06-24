Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники обманывают с помощью нейросетей

В Подмосковье стали известны новые способы мошенничества. Теперь аферисты не только изображают из себя знакомого человека в личных сообщениях, но и создают дипфейки. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Дипфейки — технология, которая позволяет обрабатывать изображения и видеофайлы таким образом, что можно наложить лицо одного человека на лицо другого. Сейчас существуют различные приложения и боты, с помощью которых поддельное видео создается всего за несколько минут.

Злоумышленники создают дипфейки и выдают себя за руководителя и отправляют видео с какими-либо указаниями сотрудникам, а в некоторых случаях используют такие технологии для видеозвонка. Человеку как будто звонит начальник, а на деле это мошенник. Понять, что на связи вовсе не руководитель, довольно сложно.

Чтобы обезопасить себя и не попасть на уловки мошенников, следует выполнять простые правила: постарайтесь связаться с коллегой через другой мессенджер, социальную сеть или по телефону; если вам позвонили и в процессе разговора речь зашла о ваших деньгах, прервите беседу; никому не сообщайте личные данные и данные банковских карт, а также коды из смс-сообщений; при любых сомнениях звоните в банк.

В разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» рассказывается: как соблюдать правила безопасности в сети и создавать надежные пароли, в чем опасность фишинга и какие уловки есть у телефонных мошенников.

Раздел на региональном портале создан совместно с Минцифры России в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.