Жителям Подмосковья рассказали, как контролируют пожарную обстановку в лесах с воздуха

Впереди длинные выходные, а значит, у многих возникнет желание отдохнуть в лесах. Призываем соблюдать правила пожарной безопасности и помнить, что с начала пожароопасного сезона патрулирование лесов проводится не только наземное, но и авиационное. Воздушные патрули способны обнаружить возгорание на удалении 10-15 километров, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Авиамониторинг является важным инструментом в борьбе с лесными пожарами, особенно в регионах с высокой пожарной опасностью, таким как Московская область. Использование легкомоторных самолетов Cessna-182/172 дает возможность быстро оценивать ситуацию с воздуха, контролировать обширные территории и своевременно выявлять очаги возгораний. Маршруты полетов, направленные на северные и восточные лесничества, выбираются исходя из статистики прошлых пожаров, что позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и предотвращать распространение огня», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Авиапатрульные группы с начала сезона совершили 38 вылетов. Общее количество часов налета в этом году — составило больше 180.

Авиапатрулирование проводится с участием летчиков-наблюдателей и запланировано по трем основным маршрутам, а также одному дополнительному — на случай высокой пожарной опасности. Общая площадь авиамониторинга составляет 875,4 тыс. га.

По состоянию на 11 июня 2025 года с начала пожароопасного сезона на территории Московской области ликвидировано 90 лесных пожаров на общей площади 84,83 га. Все пожары возникли по вине местного населения. На их ликвидацию были привлечены 1 076 человек лесопожарных формирований и 461 единица специализированной техники.

За неосторожное обращение с огнем, которое привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридически — до 2 млн рублей.

возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.