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Жителям Подмосковья рассказали, как избежать мошенников при покупке туров на море

Мошенники предлагают доверчивым гражданам фальшивые билеты и туры, выдавая себя за агентов туристических компаний. Обмануть туристов всегда стараются в пик спроса на путевки. Злоумышленники активно общаются, отвечают на звонки, уточняют детали поездки. Но, как только доверие жертвы завоевано, забирают деньги и отправляют на почту поддельные документы, либо исчезают бесследно. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Вместо долгожданного отпуска может оказаться, что все запланированные путешествия превратились в тщетные траты и разочарование.

Как обезопасить себя при выборе тура?

убедиться, что туроператор внесен в Единый федеральный реестр турагентов;

проверить доменное имя сайта, дату его создания и количество положительных отзывов;

быть особенно внимательным по отношению к сайтам, где просят перевести предоплату за тур в размере 100% стоимости или оплата принимается на карту частного лица;

подозрительно относиться к скидкам и слишком выгодным предложениям.

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы и используют разнообразные схемы под маской привлекательных предложений, скрывая фишинговые ресурсы и приемы социальной инженерии. Для своей финансовой безопасности следует тщательно проверять репутацию туроператора, наличие лицензий и разрешений, доверять только официальным и проверенным источникам.

ГУРБ Московской области призывает жителей региона быть бдительными, внимательно изучить все детали предлагаемого путешествия и не попадаться на уловки аферистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.