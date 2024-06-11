сегодня в 11:14

Жителям Подмосковья рассказали, как использовать маткапитал на жилье

Материнский капитал можно использовать для покупки квартиры. О том, как это сделать, рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.

Какую недвижимость можно приобрести с использованием маткапитала

Квартиру или ее часть;

Жилой дом или его часть;

Комнату в квартире или жилом доме.

Квартиру можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке.

Требования к недвижимости

Для первичного жилья степень готовности должна быть не менее 70%.

Для вторичного жилья помещение должно быть пригодным для проживания и не входить в список объектов, подлежащих сносу.

Первичное и вторичное жилье должно находиться в пределах РФ и отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, установленным законодательством РФ.

Как использовать маткапитал при покупке

Без ипотеки: на оплату жилья маткапитал можно потратить после того, как ребенку исполнилось три года.

С ипотекой: потратить маткапитал можно в любое время, в том числе сразу после рождения ребенка.

Маткапитал можно использовать как первоначальный взнос по льготной ипотеке и одновременно погасить долг субсидией для многодетных.

Что нужно для приобретения жилья с использованием маткапитала

Заключить и зарегистрировать договор купли-продажи жилого помещения в ЕГРН;

Подать заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала. Это можно сделать в любом территориальном органе ПФР вне зависимости от места жительства напрямую или через МФЦ. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Срок перечисления денег после одобрения — 5 рабочих дней.

После перечисления ПФР средств обратиться за снятием обременения в Росреестр;

Выделить доли в праве общей собственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.