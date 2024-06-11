Жителям Подмосковья рассказали, как использовать маткапитал на жилье
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Материнский капитал можно использовать для покупки квартиры. О том, как это сделать, рассказали в министерстве жилищной политики Московской области.
Какую недвижимость можно приобрести с использованием маткапитала
- Квартиру или ее часть;
- Жилой дом или его часть;
- Комнату в квартире или жилом доме.
Квартиру можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке.
Требования к недвижимости
Для первичного жилья степень готовности должна быть не менее 70%.
Для вторичного жилья помещение должно быть пригодным для проживания и не входить в список объектов, подлежащих сносу.
Первичное и вторичное жилье должно находиться в пределах РФ и отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, установленным законодательством РФ.
Как использовать маткапитал при покупке
Без ипотеки: на оплату жилья маткапитал можно потратить после того, как ребенку исполнилось три года.
С ипотекой: потратить маткапитал можно в любое время, в том числе сразу после рождения ребенка.
Маткапитал можно использовать как первоначальный взнос по льготной ипотеке и одновременно погасить долг субсидией для многодетных.
Что нужно для приобретения жилья с использованием маткапитала
- Заключить и зарегистрировать договор купли-продажи жилого помещения в ЕГРН;
- Подать заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала. Это можно сделать в любом территориальном органе ПФР вне зависимости от места жительства напрямую или через МФЦ. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Срок перечисления денег после одобрения — 5 рабочих дней.
- После перечисления ПФР средств обратиться за снятием обременения в Росреестр;
- Выделить доли в праве общей собственности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.
«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.