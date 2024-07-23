Жителям Подмосковья рассказали, как аферисты играют на доверии соседей

В новой схеме обмана мошенники пишут в домовые и квартирные чаты для продажи несуществующих товаров и услуг. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Злоумышленники маскируются под соседей или представляются сотрудниками местных организаций. Они отправляют сообщения с заманчивыми предложениями: от «скидок на чистку квартир» и «групповых закупок» товаров по низким ценам до сбора средств на «благотворительность».

Интернет-аферисты предлагают «скинуться» на услугу по устранению проблем в доме, например, произвести дератизацию подвальных помещений. Также могут поступить предложения о продаже бытовой техники или другой продукции по цене значительно ниже рыночной. После перевода денежных средств за товар или услугу «продавец» не выходит на связь.

Чтобы не стать жертвой обмана, будьте бдительны и всегда проявляйте осторожность. Не стоит участвовать в сомнительных сборах средств, которые могут появиться в домовом чате. Если заинтересовала продажа товаров, то перед совершением оплаты нужно попросить о личной встрече для осмотра покупки. Также не стоит отправлять деньги незнакомцам, особенно если они требуют предоплату.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

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