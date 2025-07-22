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Жителям Подмосковья рассказали, где в регионе леса станут чище

Продолжаются активные работы по расчистке территорий от неликвидной древесины в Московской области. Стали известны адреса, где в ближайшее время в Подмосковье леса станут чище, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Вот актуальные участки, где ведутся мероприятия:

г. о. Мытищи; А/д Афанасово-Троицкое — 3,37 га;

Дмитровский м. о.; д. Ближнево — 29,1 га, а/д Липино-Раменский — 0,6 га;

г. о. Серпухов; СНТ «Ветеран» — 6 га, А-108 — 4,7 га;

г. о. Ступино; д. Соколова Пустынь — 12 га, п. Жилево — 4,8 га, А-108 — 6,4 га, д. Петрово — 1 га, д. Акатово — 1,3 га;

м. о. Шатура; д. Спирино — 16,6 га, д. Тархановская — 18,1 га, д. Кобелево — 10,9 га, с. Дмитровский Погост — 14 га, п. Станции Осаново — 2,9 га, Р-106 Шатура — Дмитровский Погост — 3,795 га;

Талдомский г. о.; СНТ «Смирновская дача» — 1,9 га, д. Кошелево — 3 га;

Раменский м. о.; д. Панино — 7,3 га, п. Дубовая Роща — 6,1 га;

г. о. Воскресенск; д. Губино — 4,1 га, д. Золотово — 12,5 га;

Одинцовский округ; п. ВНИИСОК — 2,2 га, д. Зайцево — 2,96 га, д. Шульгино — 1,5 га, д. Рожновка — 4,13 га, п. Чигасово — 1,8 га, с. Жаворонки — 25,166 га, СНТ «Кедр» — 4,5 га, Северный обход — 4,42 га;

г. о. Щелково; ЦКАД — 0,7 га;

округ Пушкинский; д. Володкино — 17,5 га, г. Ивантеевка — 4,6 га;

м. о. Истра; д. Максимовка (а/д Андреевское-Полевшина) — 1,04 га, а/д Новорижское ш. (СНТ «Пульс») — 6,4 га, Пятницкое ш. (п. Отрадное) — 2,5 га, п. Троицкий — 40,21 га, Волоколамское ш. — 10,3 га, М-9 «Балтия» — 14,5 га;

г. о. Коломна; СНТ «Озерки» — 12,8 га;

Орехово-Зуевский округ; г. Ликино-Дулево — 37,8 га, д. Б. Дубна — 1,7 га, д. Запутное — 4 га;

г. о. Химки; СНТ «Ветеран» — 14,4 га, д. Мышецкое — 4 га;

г. о. Клин; д. Шахматово — 17,8 га;

м. о. Зарайск; д. Чернево — 5,4 га, д. Федоровка (СНТ «Флора») — 1 га;

м. о. Серебряные Пруды; д. Яблонево — 7,7 га, с. Мочилы — 11 га;

м. о. Луховицы; г. Луховицы — 2,6 га;

Сергиево-Посадский г. о.; СНТ «Отдых» — 2,2 га, д. Ахтырка — 18,2 га;

Наро-Фоминский г. о.; д. Плаксино (СНТ «Молодежный») — 9,1 га, Нара-Таширово — 5,7 га, Тимонино-М3 — 5,5 га;

Рузский м. о.; д. Труфановка — 4,8 га, д. Контемирово — 4,7 га;

г. о. Домодедово; д. Житнево — 5 га;

м. о. Егорьевск; дорога Сазоново — СНТ «Чернолесье» — 1,3 га, Егорьевское шоссе — 5 га;

Можайский м. о.; д. Ивакино — 15,8 га, д. Корытово — 11,5 га, М-1 «Беларусь» — 20,68 га;

Павлово-Посадский г. о.; ЦКАД — 22,1 га;

Богородский г. о.; А-107 — 0,8 га, ЦКАД — 0,2 га;

м. о. Шаховская; с. Середа — 10 га.

Данный вид мероприятий направлен на улучшение санитарного состояния лесных насаждений и уменьшение угрозы распространения вредных организмов.

Также очистка снижает пожарную опасность.

Уборка неликвидной древесины в лесу — это санитарно-оздоровительное мероприятие, которое включает удаление древесины, утратившей технические качества из-за повреждений гнилью, а также в результате пожаров и других стихийных бедствий.

Причины проведения

Работы проводятся по результатам лесопатологических обследований, которые выявляют участки, нуждающиеся в уходе.

В первую очередь уборка неликвидной древесины осуществляется в лесах, выполняющих функции защитных. Все леса в Подмосковье являются защитными.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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