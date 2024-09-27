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Жителям Подмосковья рассказали, где поставить апостиль на документы

Апостиль — это специальный штамп, подтверждающий подлинность подписи и печати на официальных документах. Он проставляется только в уполномоченных органах. В Московской области этим занимается архивно-информационный отдел управления ЗАГС министерства социального развития Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Записаться на прием для проставления апостиля возможно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Срок проставления апостиля составляет 5 рабочих дней при личной подаче документов. При подаче заявления через портал можно выбрать дату визита в управление, начиная с 3-его дня после подачи заявления. Заявителем должны быть представлены: документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); официальный документ (оригинал).

Архивно-информационный отдел управления ЗАГС Министерства социального развития Московской области расположен по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А. Телефон: 8 (498) 602-26-50.

График приема населения: понедельник, вторник, среда, пятница — с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, четверг — неприемный день, выходные дни: суббота, воскресенье.

За проставление апостиля предусмотрена государственная пошлина в размере 2500 рублей за каждый документ.

Проставление апостиля — это важный этап в легализации документов. Необходимо обращаться только в уполномоченные органы, чтобы избежать мошенничества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.