Жителям Подмосковья рассказали, что делать при обнаружении слетков

Период гнездования у птиц в самом разгаре. У большинства уже появились птенцы, которые пытаются встать на крыло. Некоторые слетки покинули гнезда и находятся за его пределами, чем сильно волнуют жителей региона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«К нам поступают вопросы от жителей о том, какие меры необходимо принимать при обнаружении на земле птенцов. Это нормальная ситуация, ведь в жизни подрастающего пернатого поколения есть период в жизни, когда они учатся летать. В гнезде крыльями особо не помашешь, да и не полетаешь, вот и оказывается большинство слетков на земле или ветках вблизи гнезда. Это совершенно нормальная ситуация, при которой в большинстве случаев птицам помогать не нужно», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам специалистов, полуголые птенцы, обнаруженные вблизи с гнездом, являются подростками, а именно слетками, которые уже пробуют свои силы в полете. В это непростое для них время родители все еще подкармливают и оберегают их.

При обнаружении такого пернатого «чуда» орнитологи рекомендуют осмотреться, ведь поблизости могут быть его родители. Если вы их не увидели или не услышали, это еще не значит, что они бросили своего отпрыска на произвол судьбы, скорее всего взрослые занимаются поиском пропитания для своего дитя и скоро вернутся. Поэтому забирать птенца домой не стоит.

«Человеку без опыта и зоологического образования, незнающему повадки и особенности поведения животных, тяжело отличить правду от лжи, хочется помочь всем, однако такие действия в большинстве случаев являются ошибкой. В подмосковных приютах большая часть диких животных — не покалеченные браконьерами и автомобилями, а те, кого люди нашли в лесу и не смогли самостоятельно выкормить. Нужно понимать, что многие из таких отпрысков со своей юности быстро привыкают к искусственно созданным для них условиям и уже не могут самостоятельно добывать себе пищу в естественной среде. Лучший дом для дикого зверя — это природа», — напомнил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.