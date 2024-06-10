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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 10–12 июня

Стали известны подробности лесопожарной обстановки в Подмосковье на 10–12 июня. 9 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

10 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Подольском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

11 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Талдомском лесничествах лесничестве — II класс, в Бородинском, Звенигородском, Истринском и Клинском лесничествах — I класс пожарной опасности.

12 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 24-26 градусов, ночью — 16-17С. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможны дожди.

В старину этот день назывался Евтихий. Приметили, что коли на Евтихия тихо, без ветра — к урожаю.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.