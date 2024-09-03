Жителям Подмосковья предложили пройти тест на возможность стать приемным родителем

Мысли о принятии ребенка-сироты в свою семью посещают многих неравнодушных жителей Подмосковья и часто семья не знает с чего начать. Экспресс-тест, разработанный психологической службой региона, поможет разобраться и понять, насколько человек готов к этому серьезному шагу, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Результаты теста не будут являться официальным заключением и носят информативный характер. В любом случае, всегда можно проконсультироваться со специалистом органа опеки и пройти обучение в школе приемных родителей.

В год семьи подмосковные школы для приемных родителей окончили порядка 30 тыс. выпускников.

«Ежегодно у нас насчитывается более 2,5 тыс. выпускников Школ приемного родителя. Такие школы — это важный и один из главных этапов в жизни опекуна и приемной семьи. У нас работает 69 школ, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям», — рассказала первый зампредседателя правительства региона Людмила Болатаева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.