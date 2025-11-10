Жителям Подмосковья предлагают выбрать водоемы для расчистки в 2026 году

На портале «Добродел» стартовало голосование за выбор водоемов для расчистки в 2026 году в рамках программы губернатора «100 прудов и озер», которое продлится до 10 декабря 2025 года. Жители Московской области смогут напрямую повлиять на решение, выбрав любимый пруд, который нуждается в обновлении. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Эта программа по праву стала одной из самых любимых и важных для жителей Подмосковья. С каждым годом все больше людей принимают в ней активное участие, и мы верим, что этот год не станет исключением», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Принять участие в определении будущего подмосковных водоемов очень просто. Для это нужно:

Найти пруд на странице голосования, выбрав свой муниципалитет и интересующий водоем из списка (при желании оставьте комментарий).

Нажмите кнопку «проголосовать» и авторизуйтесь через портал Госуслуг для того, чтобы Ваш голос был засчитан.

Если вы уже проголосовали, но хотите поделиться мнением о других прудах, вы можете оставить комментарий к любому водоему. Для этого просто выберите интересующий вас объект и нажмите кнопку «Оставить комментарий». Вы также можете поддержать комментарии других пользователей.

В голосовании участвуют 100 прудов и озер, расположенных в разных уголках Московской области, и вы можете отдать свой голос только за 1 место.

По итогам голосования за расчистку водоемов в 2025 году, жители отобрали 20 водных объектов общей площадью 302 гектара. Тогда приняли участие 47 602 человека, что на 19% превысило показатели предыдущего года.

Итоги общего выбора лягут в основу перечня водоемов для расчистки на 2026 год. Именно ваше мнение поможет определить, какие объекты нуждаются в обновлении в первую очередь, чтобы уже в следующем году любимые места отдыха жителей Подмосковья преобразились и засияли новой жизнью.

Голосование доступно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.