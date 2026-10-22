Жителям Подмосковья предлагают перейти на электронный счет оплаты ЖКХ

22 октября отмечается День без бумаги. Это — отличный повод вспомнить, что многие файлы можно не печатать, сберегая леса, деревья, энергоресурсы и не производя тонны мусора, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

МосОблЕИРЦ создал для жителей Подмосковья «зеленую» цифровую среду: обращения, справки, платежные документы — все это доступно в электронном виде. Каждый месяц более 2 миллионов квитанций доставляется плательщикам не на бумаге, а через личный кабинет и на электронную почту.

Сам расчетный центр на треть сократил расход бумаги на внутренние нужды по сравнению с прошлым годом: на печать идут только готовые документы, а не промежуточные версии и черновики, внедряется электронный документооборот.

Как отметить День без бумаги и подписаться на электронный счет за ЖКУ

В личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи» выберите опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и укажите адрес электронной почты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев