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Жителям Подмосковья посоветовали, как приобрести качественную и свежую свинину

Специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Минсельхозпрода Подмосковья проводят исследования свиного мяса. Они отбирают пробы на физико-химические и дозиметрические показатели, выполняют пробы варки и трихинеллоскопию, сообщает пресс-служба ведомства.

Нельзя приобретать мясо в местах несанкционированной торговли, ведь с продуктами питания животного происхождения могут передаваться возбудители паразитарных и инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных.

Продавец должен содержать свое рабочее место в чистоте, соблюдать правила личной гигиены, носить чистую спецодежду, головной убор и перчатки, а также регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами оборудование и инвентарь.

Если продавец отказывается предъявить сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта, или же санитарные правила нарушены — стоит отказаться от покупки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.