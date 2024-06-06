Жителям Подмосковья порекомендовали вовремя оплачивать штрафы

Несвоевременная уплата даже небольшого штрафа чревата дополнительными расходами. Об этом знают не все граждане и зачастую на мелкие административные штрафы многие не обращают должного внимания, либо и вовсе о них «забывают». Как правило, это автолюбители, которые не уплатили в срок штрафы за нарушение ПДД.

На стандартный штраф ГИБДД в 500 рублей, оплатив в льготный период со скидкой 50%, гражданин потратит 250 рублей. Если же затянуть с выполнением обязательств, взыскание данного штрафа поступит на исполнение к судебным приставам.

В случае неисполнения требований исполнительного документа в 5-дневный срок, после получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства взыскивается исполнительский сбор, размер которого равен 7% от суммы долга, но не менее 1 тыс. рублей. И вот штраф в 500 рублей превращается в задолженность на сумму 1 500 рублей.

Дальнейшее уклонение от исполнения административного наказания, в данном случае от уплаты штрафа, приведет к составлению в отношении должника протокола по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают удвоение суммы ранее неуплаченного штрафа — в данном примере это еще 1 тыс. рублей. В итоге вместо в срок уплаченных 250 рублей штрафа должник потратит в 10 раз больше — 2 500 рублей.

Главное управление ФССП России по Московской области рекомендует активно использовать обширные возможности Единого портала государственных услуг, а также онлайн-сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Московской области. С их помощью можно получить информацию о наличии задолженности и там же ее уплатить.

На портале Госуслуг в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях, тем самым у гражданина появляется возможность оперативно их погашать до применения принудительных мер взыскания.

Судебные приставы Подмосковья предупреждают, что только полное погашение штрафов в установленный законом срок поможет гражданам избежать не только финансовых трат, но и мер принудительного взыскания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.