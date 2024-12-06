Жителям Подмосковья озвучили 5 способов, как связаться с оператором Системы-112

Система-112 Московской области является одной из самых масштабных на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано около 4 тыс. специалистов, которые круглосуточно принимают, обрабатывают и организуют экстренное реагирование на происшествия, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

На сегодняшний день за помощью в Систему-112 Московской области можно обратиться пятью различными способами:

позвонить на номер 112 с мобильного телефона, даже при отрицательном балансе или отсутствии СИМ-карты;

отправить SMS-сообщение на короткий номер 112;

воспользоваться мобильным приложением «112МО», доступным для скачивания в Google Play, RuStore и App Store по запросу «112МО»;

сообщить о происшествии оператору Системы-112 Московской области через оборудование системы «Эра-Глонасс»;

написать в чат-бот в мессенджере Telegram.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.